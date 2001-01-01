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Коростылева Оксана Евгеньевна
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Коростылева Оксана Евгеньевна
Терапевт
Стаж 13 лет
Участковый врач.
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Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебный факультет, 2001 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Терапия", 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №1
ул. Леонова, 21А
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
0 отзывов
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