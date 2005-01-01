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Коротин Дмитрий Аркадьевич
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Коротин Дмитрий Аркадьевич
Акушер-гинеколог
Стаж 15 лет / Врач первой категории
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Информация о враче
Образование
ВГМУ, 2005 г. окончания
Клиническая ординатура по специальности "Акушерство и гинекология", ККБ № 1, 2005 - 2007 гг.
Курсы повышения квалификации
Тематическое усовершенствование: "Заболевания шейки матки, влагалища, вульвы", Владивосток, 2010 г.
Тематическое усовершенствование: Эндоскопия и эндовидеохирургия", Санкт-Петербург, 2012 г.
Тематическое усовершенствование: "Рациональное использование антимикробных лекарственных средств", Владивосток, 2012 г.
Тематическое усовершенствование: "Лазерная медицина и Фотодинамическая терапия", Санкт-Петербург, 2014 г.
Еще 1
Участие в ассоциациях
Участник конгресса "Малоинвазивные методы в оперативной гинекологии", Санкт — Петербург, 2005 г.
Участник конгресса "РУССКО курс по химиотерапии", Владивосток, 2014 г.
Опыт работы
Врач-акушер-гинеколог дородового отделения, Роддом г. Артем, 2009 - 2011 гг.
Врач-акушер-гинеколог 2-го онкологического хирургического отделения, Приморский краевоой онкологический диспансер, 2013 г. - по настоящее время
Врач-акушер-гинеколог, ООО "ФМВ", 2015 г. - по настоящее время
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Адреса и стоимость приёма
Фальк
Владивосток, ул. Запорожская, 77
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
Здоровье
Владивосток, пр-т Красного Знамени, 38
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
2 отзыва
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