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Котлова Наталья Васильевна
8.7
9
Котлова Наталья Васильевна
Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
Принимает детей
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Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
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Адреса и стоимость приёма
Детский доктор
Владивосток, пр-т Красного Знамени, 156
Первичный приём детей
Лор (оториноларинголог)
По запросу
9 отзывов
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