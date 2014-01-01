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  3. Котова Елена Владимировна
Котова Елена Владимировна
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Котова Елена Владимировна

УЗИ-специалист
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • Владивостокский Государственный Медицинский Университета, специальность: лечебное дело, 1992 г. окончания
  • Клиническая интернатура по акушерству и гинекологии, 1994 г.
Курсы повышения квалификации
  • ПП «Ультразвуковая диагностика»
  • Курс повышении квалификации по программе ОУ «Актуальные вопросы акушерства и гинекологии»
  • Курс повышении квалификации по теме «Ультразвуковая диагностика в акушерстве и гинекологии»
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Участие в ассоциациях

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Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Асклепий
Владивосток, ул. Светланская, 113
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
17 отзывов

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