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Котякова Лариса Александровна
6.0
0
Котякова Лариса Александровна
Инфекционист
Стаж 26 лет
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Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Госпиталь для ветеранов войн
Владивосток, ул. Гамарника, 21
Первичный приём взрослых
Инфекционист
По запросу
0 отзывов
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