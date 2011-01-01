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Коваленко Светлана Михайловна
6.0
0
Коваленко Светлана Михайловна
Педиатр
Стаж 27 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ВГМИ, Педиатрический факультет, 1983 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Педиатрия, Общее усовершенствование, 2011 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-педиатр отделения восстановительного лечения, Краевая детская клиническая больница №1
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Адреса и стоимость приёма
Краевая детская клиническая больница №1
Владивосток, пр-т Острякова, 27
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
0 отзывов
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