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Ковалёв Валерий Иванович
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Ковалёв Валерий Иванович

Нарколог, Психиатр-нарколог, Зав. отделением
Стаж 43 года
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Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебный факультет, 1977 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Общее усовершенствование "Психиатрия-наркология", 2012 г.
  • Тематическое усовершенствование "Психиатрия-наркология", 2014 г.
  • Общее усовершенствование "Психотерапия", 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Краевой наркологический диспансер
Владивосток, ул. Успенского, 72
Первичный приём взрослых
Психиатр-нарколог
По запросу
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