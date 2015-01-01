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Ковалева Светлана Андреевна
6.0
0
Ковалева Светлана Андреевна
Эндоскопист
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
ВМИ, Лечебный факультет, 1978 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификационный цикл "Эндоскопия", 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
Владивосток, ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
Эндоскопист
По запросу
0 отзывов
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