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  3. Ковалева Светлана Андреевна
Ковалева Светлана Андреевна
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Ковалева Светлана Андреевна

Эндоскопист
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ВМИ, Лечебный факультет, 1978 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификационный цикл "Эндоскопия", 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
Владивосток, ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
Эндоскопист
По запросу
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