Ковальчук Екатерина Владимировна
Стаж 8 лет
Автор более 40 печатных работ в ведущих российских и зарубежных журналах. Соавтор 4 научно-методических изданий. Владеет всеми современными, инновационными методами коррекции и профилактики возрастных изменений кожи (весь спектр инъекционных и аппаратных методик), патологических состояний кожи, а также волос и кожи головы
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
Владивосток, пр-т Океанский, 54
Консультация взрослых
Косметолог (дерматолог-косметолог)
По запросу
Первичный приём взрослых
Дерматовенеролог
По запросу
Трихолог
По запросу
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