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  3. Ковтыка Анна Юрьевна
Ковтыка Анна Юрьевна
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Ковтыка Анна Юрьевна

Дерматовенеролог
Стаж 13 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
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Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

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Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Океан
Владивосток, ул. Садгородская, 21
Первичный приём взрослых
Дерматовенеролог
По запросу
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