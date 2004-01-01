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Ковтыка Юрий Владимирович
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Ковтыка Юрий Владимирович

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач первой категории
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Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Педиатрический факультет, 2004 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Анестезиология и реаниматология", 2013 г.
  • Сертификат "Анестезиология и реаниматология", 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Краевая клиническая больница №2
Владивосток, ул. Русская, 55
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