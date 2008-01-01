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Козлов Андрей Александрович
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Козлов Андрей Александрович
Мануальный терапевт
,
Остеопат
Стаж 10 лет
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Информация о враче
Образование
ВГМУ, лечебное дело, 2008 г. окончания
Интернатура по терапии, 2009 г.
Курсы повышения квалификации
ПП "Мануальная терапия", ВГМУ, 2011 г.
Сертификат по специальности "Мануальная терапия", 2011 г.
Сертификат "Лимфодренажные релиз-техники в мануальной медицине и массаже", 2011 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Асклепий
Владивосток, ул. Гамарника, 3Б
Первичный приём взрослых
Мануальный терапевт
По запросу
Остеопат
По запросу
Исцеление
Владивосток, ул. Карякинская, 29
Первичный приём взрослых
Мануальный терапевт
По запросу
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