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Козлова Юлия Николаевна
6.0
0
Козлова Юлия Николаевна
Рентгенолог
Стаж 11 лет
Информация о враче
Образование
Партизанское медицинское училище, Специальность "Сестринское дело", 2000 г.
Курсы повышения квалификации
СЦ "Сестринское дело в стоматологии", Владивостокский базовый медицинский колледж, 2006 г.
СК "Лабораторное дело в рентгенологии. Специализация", Владивостокский базовый медицинский колледж, 2009 г.
СЦ "Лабораторное дело в рентгенологии", Владивостокский базовый медицинский колледж, 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Блеск
Владивосток, пр-т Народный, 19
Первичный приём взрослых
Рентгенолог
По запросу
0 отзывов
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