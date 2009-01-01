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Краева Валерия Сергеевна
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Краева Валерия Сергеевна

Терапевт
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Информация о враче
Образование
  • ГБОУ ВПО Владивостокский Государственный Медицинский Университет, медицинская сестра, 2010-2014 гг.
  • ТГМУ, Лечебное дело, 2009 - 2016 гг.
  • ТГМУ, Интернатура по специальности "Терапия", 2016 - 2017 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Образовательное мероприятие "Артериальная гипертензия: актуальные вопросы диагностики и лечения", 2016 г.
  • Образовательное мероприятие "Безопасное и эффективное назначение лекарственных средств", 2017 г.
Участие в ассоциациях
  • Участник I съезда терапевтов Дальневосточного федерального округа г. Владивосток, 2017 г.
Опыт работы
  • Медицинская сестра, неврологическое отделение, КГБУЗ ВКБ №1 (2014 - 2016 гг.)
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №3
Доступна онлайн запись
Доступен вызов на дом
Владивосток, ул. Луговая, 55
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
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