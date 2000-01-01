Крапивная Татьяна Владимировна
Стаж 44 года / Врач высшей категории
Имеет большой опыт работы с женскими урологическими проблемами, является специалистом по лечению таких заболеваний, как недержание мочи, цистит, инфекции мочевыводящих путей. Владеет навыками малых оперативных пособий, подбирает схемы консервативной терапии.
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Адреса и стоимость приёма
Владивосток, пр-т Партизанский, 33А
Первичный приём взрослых
Уролог
2000 р
Вторичный приём взрослых
Уролог
1500 р
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