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Кравцов Игорь Станиславович
5.7
1

Кравцов Игорь Станиславович

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебное дело, 1996 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Владивостокский родильный дом №1
Владивосток, ул. Завойко, 8
Консультация взрослых
Анестезиолог-реаниматолог
По запросу
1 отзыв

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