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Краюшкина Янина Георгиевна
5.7
1
Краюшкина Янина Георгиевна
Дерматовенеролог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ВГМИ, 1990 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Краевой клинический кожно-венерологический диспансер
Владивосток, ул. Гамарника, 18В
Первичный приём взрослых
Дерматовенеролог
По запросу
1 отзыв
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