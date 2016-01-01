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  3. Кричевская Екатерина Владимировна
Кричевская Екатерина Владимировна
6.3
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Кричевская Екатерина Владимировна

Медицинская сестра (процедурный кабинет)
Стаж 4 года
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский базовый медицинский колледж, 2016 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Лечебное дело", 2016 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
Владивосток, ул. Сахалинская, 57
1 отзыв

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