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Кристаленко Светлана Борисовна
6.0
0
Кристаленко Светлана Борисовна
Массажист
Стаж не указан
Специалист по коррекции фигуры.
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Курсы повышения квалификации
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Адреса и стоимость приёма
Студия эстетической медицины
Владивосток, ул. Некрасовская, 90
Консультация взрослых
Массажист
По запросу
0 отзывов
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