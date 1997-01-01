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Кривоносов Юрий Анатольевич
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Кривоносов Юрий Анатольевич

Стоматолог-ортопед
Стаж 32 года / Врач первой категории
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Информация о враче
Образование
  • Читинский Государственный Медицинский Институт, 1988 г. окончания
  • Интернатура по стоматологии, Дорожная клиническая больница, 1988 - 1989 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Мастер-класс "Выполнение ортопедических этапов на дентальных имплантантах "Конмет", 2005 г.
  • Семинар по теме "Протезирование с опорой на импланты", 2011 г.
  • Семинар "Проблемы окклюзионных нагрузок на ортопедические компоненты", 2012 г.
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Участие в ассоциациях
  • Участник международной образовательной конференции по имплантологии и эстетической стоматологии «Интегрированный подход к достижению идеального эстетического результата на имплантатах, 10 - 11 ноября 2013 г.
  • Участник Международного конгресса Nobel Biocare World 2G: современные концепции как фактор успешного имплантологического лечения, 27 - 28 июня 2015 г.
Опыт работы
  • Должность врача интерна по стоматологии, Дорожная клиническая больница, 1988 - 1989 гг.
  • Стоматологическая клиника "Престиж", 1989 - 1997 гг.
  • Стоматологическая клиника "Колот", 1998 - 2002 гг.
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Адреса и стоимость приёма
Дарина
Доступна онлайн запись
пр-т Красного Знамени, 10
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
1 отзыв

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