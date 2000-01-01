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Крон Надежда Александровна
6.5
2
Крон Надежда Александровна
Педиатр
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ВМИ, Педиатрический факультет, 1991 г. окончания
Интернатура, Городская клиническая больница №2, Инфекционное отделение, 1992 - 1993 гг.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Массажист, физиотерапевт, Хореографическая общеобразовательная школа, 1994 - 2000 гг.
Врач-педиатр, МУЗ Детское медобъединение №2, 2000 - 2004 гг.
Врач-педиатр, Детская поликлиника №15, 2004 - 2014 гг.
Врач-педиатр, Детская клиника Алёнка, с 2014 г. - по настоящее время
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Адреса и стоимость приёма
Алёнка
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Станюковича, 16
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
2 отзыва
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