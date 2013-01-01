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  3. Кругляк Светлана Петровна
Кругляк Светлана Петровна
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Кругляк Светлана Петровна

Зав. отделением, Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Санитарно-гигиенический факультет, 1975 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат " Клиническая лабораторная диагностика", 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Заведующий клинико-диагностической и иммунологической лабораторией, Центр СПИД ГБУЗ "Краевая клиническая больница № 2", по настоящее время
  • Врач-клинической лабораторной диагностики, Центр СПИД ГБУЗ "Краевая клиническая больница № 2", по настоящее время
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Адреса и стоимость приёма
СПИД-центр
Владивосток, ул. Борисенко, 50
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