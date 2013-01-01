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Крылова Елена Руслановна
6.3
1
Крылова Елена Руслановна
Терапевт
Стаж 5 лет
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Информация о враче
Образование
ТГМУ, Лечебный факультет, 2013 г. окончания
Клиническая интернатура по специальности "Терапия", Приморская Краевая Клиническая Больница №1, 2013-2014 гг.
Ординатура по специальности "Ультразвуковая диагностика", МО ДВО РАН, МЦ ДВФУ, с 2014 г. по настоящее время
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач терапевт, МО ДВО РАН, 2014 - 2015 гг.
Врач терапевт, МЦ ДВФУ, 2015 г. - по настоящее время
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Адреса и стоимость приёма
Медицинский центр ДВФУ
Владивосток, ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
1 отзыв
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