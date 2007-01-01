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  3. Крюков Кирилл Игоревич
Крюков Кирилл Игоревич
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3

Крюков Кирилл Игоревич

Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 11 лет / Кандидат медицинских наук
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Информация о враче
Образование
  • Клиническая интернатура по специальности "Стоматология общей практики", 2007 г.
  • Защита кандидатской диссертации, ВГМУ, 2008 г.
Курсы повышения квалификации
  • Повышении квалификации по программе "Дентальная имплантация",2011
  • Сертификат по программе "Стоматология хирургическая", 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Блеск
Владивосток, пр-т Народный, 19
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