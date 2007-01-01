Крюков Кирилл Игоревич
Стаж 11 лет / Кандидат медицинских наук
Занимается пластической хирургией пародонта, реконструкцией костной ткани, имплантацией, а также удалением зубов любой сложности.
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Адреса и стоимость приёма
Владивосток, пр-т Народный, 19
Консультация взрослых
Стоматолог-хирург
По запросу
Стоматолог-имплантолог
По запросу
Владивосток, ул. Фирсова, 3
Консультация взрослых
Стоматолог-имплантолог
По запросу
Стоматолог-хирург
По запросу
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Пионерская, 1
Консультация взрослых
Стоматолог-имплантолог
По запросу
Стоматолог-хирург
По запросу
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