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Крюкова Екатерина Валентиновна
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Крюкова Екатерина Валентиновна

Окулист (офтальмолог), Оптометрист
Стаж 17 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ВГМУ. Педиатрический факультет, 1995-2001 г.
  • ВГМУ. Клиническая ординатура по офтальмологии, 2001-2003 г.
Курсы повышения квалификации
  • «Контактная коррекция зрения. Оптометрия», Москва РГМУ от 27.09.2002 г.
  • ТГМУ ФУВ. Сертификационный цикл «Офтальмология», Владивосток, 2019 г.
  • Курс: «Миопия под контролем», Компания Essilor, 02.11-30.11.2020 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Центр оптометрии
Доступна онлайн запись
Владивосток, пр-т Океанский, 90
Первичный приём взрослых
Оптометрист
По запросу
Окулист (офтальмолог)
По запросу
Первичный приём детей
Окулист (офтальмолог)
По запросу
Оптометрист
По запросу
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