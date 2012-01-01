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  3. Куцан Дарья Сергеевна
Куцан Дарья Сергеевна
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Куцан Дарья Сергеевна

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 11 лет
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, Педиатрический факультет, 2012 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Анестезиология и реаниматология", 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
Владивосток, ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
Анестезиолог-реаниматолог
По запросу
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