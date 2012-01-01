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Кучеренко Надежда Николаевна
6.1
2
Кучеренко Надежда Николаевна
Стоматолог
,
Стоматолог-терапевт
Стаж 37 лет
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
Волгоградский государственный медицинский институт, 1981 г. окончания
Курсы повышения квалификации
«Стоматология терапевтическая», 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Сона
Владивосток, ул. Русская, 17
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
Стоматолог
По запросу
2 отзыва
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