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Кудрявцева Людмила Викторовна
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0
Кудрявцева Людмила Викторовна
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокский родильный дом №4
Владивосток, ул. Алеутская, 38
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
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