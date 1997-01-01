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  3. Кудрявых Андрей Владимирович
Кудрявых Андрей Владимирович
6.5
5

Кудрявых Андрей Владимирович

Мануальный терапевт, Врач ЛФК
Стаж 20 лет / Врач первой категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, 1998 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Клиническая интернатура по травматологии
  • Мануальная терапия, 1997-1998 гг.
  • Лечебная физкультура, 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Медицинский центр ДВФУ
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
Первичный приём детей
Мануальный терапевт
По запросу
Врач ЛФК
По запросу
Первичный приём взрослых
Мануальный терапевт
По запросу
Врач ЛФК
По запросу
5 отзывов

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