Кулдошина Жанна Игоревна
Принимает детей
В настоящий момент ведет прием методом классической гомеопатии, последнее время отдает предпочтение смой сложной и эффективной методике- гомеопатии ощущений, позволяющей выявить глубинные проблемы пациента, имеющие прямую связь с проявлением болезни и назначением гомеопатического лекарства.
Читать полностью
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Адреса и стоимость приёма
Владивосток, ул. Карякинская, 29
Первичный приём взрослых
Гомеопат
По запросу
Первичный приём детей
Гомеопат
По запросу
Педиатр
По запросу
Загрузка комментариев...