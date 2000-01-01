Кулик Людмила Александровна
Стаж 31 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Владеет всеми современными методиками цифровой диагностики заболеваний молочных желез: цифровая маммография, прицельная маммография, прицельная маммография с увеличением. Консультирует по результатам маммографических снимков.
Имеет Сертификат рентгенолога.
Имеет Сертификат рентгенолога.
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Адреса и стоимость приёма
Владивосток, ул. Уборевича, 30/37
Первичный приём взрослых
Рентгенолог
По запросу
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Калинина, 17В
Первичный приём взрослых
Рентгенолог
По запросу
Владивосток, пр-т 100-летия Владивостока, 103
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