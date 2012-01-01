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  3. Куликова Валентина Георгиевна
Куликова Валентина Георгиевна
5.7
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Куликова Валентина Георгиевна

Дерматовенеролог
Стаж 42 года / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • Владивостокский медицинский институт, Лечебный факультет, 1977 окончания
  • Интернатура по дерматовенерологии, Краевой кожновенерологический диспансере
Курсы повышения квалификации
  • Специализация по косметологии на базе Московского университета Дружбы народов,1988 г.
  • Сертификат "Дерматовенерология", 2012 г.
  • Курс медицинской трихологии при факультете повышения квалификации медицинских работников РУДН
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Участие в ассоциациях
  • Постоянный участник международных конференций по дерматологии и косметологии
Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №1
ул. Комсомольская, 7
Первичный приём взрослых
Дерматовенеролог
По запросу
Доктор ТАФИ
Владивосток, пр-т Океанский, 48А
Первичный приём взрослых
Дерматовенеролог
По запросу
Вторичный приём взрослых
Дерматовенеролог
По запросу
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