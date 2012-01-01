Куликова Валентина Георгиевна
Стаж 42 года / Врач высшей категории
Владеет всеми методиками, применяемыми в косметологии, включая инъекционные и лазерные методы коррекции возрастных изменений кожи лица.
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Адреса и стоимость приёма
ул. Комсомольская, 7
Первичный приём взрослых
Дерматовенеролог
По запросу
Владивосток, пр-т Океанский, 48А
Первичный приём взрослых
Дерматовенеролог
По запросу
Вторичный приём взрослых
Дерматовенеролог
По запросу
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