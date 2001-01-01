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Куманев Игорь Степанович
9.6
12
Куманев Игорь Степанович
Педиатр
Стаж 20 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
Владивостокский Государственный Медицинский Университет, педиатрический факультет, 1994–2000 гг.
Клиническая интернатура по педиатрии на кафедре «Детских инфекционных болезней», ВГМУ, 2000 – 2001 гг.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-педиатр выездной (детской) бригады станции Скорой медицинской помощи, г. Владивосток, 07.2001 — 03.2004 гг.
Врач-педиатр, инфекционист 2-го детского инфекционного отделения МУЗ ГКБ № 2, 03.2004 — 12.2008 гг.
Врач-педиатр, Краевой центр восстановительной медицины и реабилитации для детей с заболеваниями нервной системы и опорно-двигательного аппарата («Альтус»), 11.2009 — 06.2012 гг.
Врач-педиатр, инфекционист Детской поликлиники ООО «Профессионал», c 06.2012 г.
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Адреса и стоимость приёма
Алёнка
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Некрасовская, 90
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
12 отзывов
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