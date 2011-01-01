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Куракин Сергей Юрьевич
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Куракин Сергей Юрьевич
Рентгенолог
Стаж 43 года / Врач первой категории
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Информация о враче
Образование
Владивостокский государственный медицинский институт, Лечебный факультет, 1976 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Рентгенология", 2011 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №1
ул. Уткинская, 7
Первичный приём взрослых
Рентгенолог
По запросу
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