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Кущенко Ирина Филипповна
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Кущенко Ирина Филипповна
Хирург
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №3
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Луговая, 55
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
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