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Кузнецов Константин Николаевич
6.0
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Кузнецов Константин Николаевич
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
ВМИ, Лечебный факультет, 1984 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Госпиталь для ветеранов войн
Владивосток, ул. Новожилова, 19
0 отзывов
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