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  3. Кузнецов Сергей Владимирович
Кузнецов Сергей Владимирович
6.3
1

Кузнецов Сергей Владимирович

Хирург
Стаж не указан / Врач второй категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №2
Владивосток, ул. Приходько, 4
Первичный приём детей
Хирург
По запросу
1 отзыв

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