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Кузьмин Олег Иванович
6.0
0
Кузьмин Олег Иванович
Травматолог
Стаж 33 года / Врач высшей категории
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Образование
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Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-травматолог Хирургического отделения, Поликлиника железнодорожников
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Адреса и стоимость приёма
Отделенческая клиническая больница на ст. Владивосток
Владивосток, ул. Круговая 2-я, 10А
Первичный приём взрослых
Травматолог
По запросу
0 отзывов
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