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Кузьмина Наталья Васильевна
6.3
1
Кузьмина Наталья Васильевна
Терапевт
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
Почётная грамота МЗ РФ 27.03.2014 г.
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Информация о враче
Образование
Владивостокский медицинский институт, Лечебный факультет, 1975 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Сертификат "Терапия", 2013 г.
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №1
ул. Уткинская, 7
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
1 отзыв
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