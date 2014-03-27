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  3. Кузьмина Наталья Васильевна
Кузьмина Наталья Васильевна
6.3
1

Кузьмина Наталья Васильевна

Терапевт
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • Владивостокский медицинский институт, Лечебный факультет, 1975 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях
  • Сертификат "Терапия", 2013 г.
Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №1
ул. Уткинская, 7
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
1 отзыв

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