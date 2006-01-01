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  3. Кузьминых Дина Геннадьевна
Кузьминых Дина Геннадьевна
6.0
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Кузьминых Дина Геннадьевна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 5 лет
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Педиатрический факультет, 2006 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Клиническая лабораторная диагностика", 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №2
пер. Почтовый, 9
0 отзывов

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