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Кузьминых Дина Геннадьевна
6.0
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Кузьминых Дина Геннадьевна
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 5 лет
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Информация о враче
Образование
ВГМУ, Педиатрический факультет, 2006 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Клиническая лабораторная диагностика", 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №2
пер. Почтовый, 9
0 отзывов
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