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Квашнина Раиса Антоновна
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0
Квашнина Раиса Антоновна
Окулист (офтальмолог)
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №4
Владивосток, ул. Давыдова, 3
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
По запросу
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