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Ланкина Гюльвард Владимировна
6.0
0
Ланкина Гюльвард Владимировна
Лор (оториноларинголог)
,
Сурдолог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ВГМИ, Педиатрический факультет, 1990 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Центр реабилитации слуха
ул. Спортивная, 11
Первичный приём взрослых
Сурдолог
По запросу
Лор (оториноларинголог)
По запросу
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