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  3. Лазаретова Марина Николаевна
Лазаретова Марина Николаевна
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Лазаретова Марина Николаевна

Терапевт
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ВМИ, Лечебный факультет, 1981 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификационный цикл "Терапия", 2012 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
Владивосток, ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
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