Лебедев Александр Евгеньевич

По специальности пластической, эстетической и реконструктивно-восстановительной хирургии прошел обучение в ведущих клиниках России (Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск), а так же зарубежных (США, Германия, Южная Корея, Япония). Тренер на Дальнем Востоке по нитевому лифтингу.