Лебедев Александр Евгеньевич
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
По специальности пластической, эстетической и реконструктивно-восстановительной хирургии прошел обучение в ведущих клиниках России (Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск), а так же зарубежных (США, Германия, Южная Корея, Япония). Тренер на Дальнем Востоке по нитевому лифтингу.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Бестужева, 22Б
Консультация взрослых
Пластический хирург
По запросу
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Светланская, 4
Консультация взрослых
Пластический хирург
По запросу
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