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Лекарев Александр Владимирович
6.0
0
Лекарев Александр Владимирович
Психиатр
Стаж 42 года
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Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
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Адреса и стоимость приёма
Отделенческая клиническая больница на ст. Владивосток
Владивосток, ул. Круговая 2-я, 10А
Первичный приём взрослых
Психиатр
По запросу
0 отзывов
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