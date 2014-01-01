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Лелеко Светлана Борисовна
6.0
0
Лелеко Светлана Борисовна
УЗИ-специалист
Стаж 33 года / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебное дело, 1987 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Ультразвуковая диагностика", 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №2
пер. Почтовый, 9
Консультация взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
0 отзывов
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