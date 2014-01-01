  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Лелеко Светлана Борисовна
Лелеко Светлана Борисовна
6.0
0

Лелеко Светлана Борисовна

УЗИ-специалист
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебное дело, 1987 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Ультразвуковая диагностика", 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №2
пер. Почтовый, 9
Консультация взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи