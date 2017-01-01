Лембиков Владислав Олегович
Стаж 3 года
Принимает детей
Консультативный приём по заболеваниям ЛОР-органов, используя современные подходы в диагностике и лечении патологий ЛОР-органов, как острых так и хронических (аденоидит, риносинусит, средний отит)
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Адреса и стоимость приёма
Владивосток, пр-т Острякова, 27
Первичный приём детей
Лор (оториноларинголог)
По запросу
Владивосток, ул. Маковского, 7Б
Первичный приём детей
Лор (оториноларинголог)
1650 р
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