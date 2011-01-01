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Леонова Алена Михайловна
6.0
0
Леонова Алена Михайловна
Физиотерапевт
Стаж 22 года
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ВГМИ, Педиатрический факультет, 1992 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Специализация "Физиотерапия", 2011 г.
Общее усовершенствование "Педиатрия", 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №5
Владивосток, ул. Бестужева, 13
Консультация детей
Физиотерапевт
По запросу
0 отзывов
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