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Леонова Оксана Викторовна
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Леонова Оксана Викторовна
Косметик-эстетист
Стаж 21 год
Аппаратные методики :радиоволновой лифтинг, RF технологии, Dermadrop, Hydrofacel MD.
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Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Французская академия BR, сертификат 1162242186350
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Посольство красоты
ул. Абрекская, 6
0 отзывов
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