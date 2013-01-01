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Лепендина Анжелика Сергеевна
6.3
1
Лепендина Анжелика Сергеевна
УЗИ-специалист
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
Саратовский государственный медицинский университет, Лечебный факультет, 2013 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Ультразвуковая диагностика", 2016 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Диагностический центр
ул. Черемуховая, 11
1 отзыв
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